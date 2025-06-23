北市公有停車場充電設施 多處不符規定

2025/06/23 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕北市日前發生電動公車起火，讓電動車安全更受關注，民眾黨議員陳宥丞發現，市府多處公有停車場充電設施，未依內政部安全指引優先設於地下一樓或靠近車道出入口等低風險位置，甚至設於地下四樓，若發生意外後果恐不堪設想。市府回應，業者多會依指引設置，但部分停車場從地下二、三樓才開始有車位，會請業者盡量移往高樓層，新約中也會明定。

依安全指引應優先設B1

陳宥丞表示，內政部今年四月公告「戶外、建築物室內與公共場域設置電動車輛充換電站安全管理指引」提及，若在地下停車場設置充電設備，應以地下一樓為優先，不宜設於地下三樓以下；同時位置應鄰近外牆或車道出入口，並選擇通風條件較佳的區域，與出入口的水平距離不得超過六十公尺，且三公尺範圍內不得堆放可燃物。

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陳宥丞續指，經清查全市一百卅三處公有路外停車場，共有卅處未符規範，包括瑞光社宅、廣慈與萬華艋舺公園停車場，部分甚至將充電設備設於地下四樓，恐埋下潛在的公共安全隱憂。

市府將請業者移高樓層

停管處說明，部分停車場從地下二、三樓才開始設車位，業者會盡可能依照指引規範辦理，另設於地下四樓的部分，將與委外廠商討論提前調整位置；若現階段無法更動，未來將於新約中明確要求移至較高樓層。

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