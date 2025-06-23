輝達進駐北士科 市府擴大都更13.2公頃

北市都更處長詹育齊說明北士科周邊情形。 （記者何玉華攝）

2025/06/23 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕輝達海外總部預計落腳台北市北投士林科技園區（簡稱北士科），讓周邊房市受到關注，台北市長蔣萬安要求相關單位及早因應周邊的住房需求及都市更新推動；台北市都市更新處盤點後表示，周邊社宅存量有一二三二戶，另有十三．二公頃新劃入更新地區，待七月都市計畫委員會審議通過後，就可以公告實施，加速民眾取得都更門票。

7月審議通過公告實施

北士科位於雙溪與基隆河口附近，自二○○九年開始變更都市計畫，以區段徵收開發，鄰近北投、天母生活圈以及捷運淡水線石牌、明德、芝山及士林站，未來還有環狀線北環段車站；在輝達宣布落腳之後，房價水漲船高，預售屋每坪突破百萬元，甚至有達到一百四十萬元。

請繼續往下閱讀...

都發局表示，目前在北投、士林區完成興建的社宅有洲美一四四戶、新奇岩二八八戶、永平五十一戶、榮華一一八戶，預計今年底完工的福國社宅有三六五戶，明年七月完工的百齡水岸社宅二六六戶，周邊社宅存量可達一二三二戶。

周邊社宅存量達1232戶

另一方面，北市府去年辦理「修訂台北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫案」，二○二四年十一月廿五日起已辦理公開展覽，今年三月廿七日提都委會審議，全市更新地區從新增三六五．七八公頃，達到一四三九．六五公頃。

其中「北士科周邊五百公尺範圍」公展版約為三．六七公頃，聽取民意後新增九．五三公頃，合計增加十三．二公頃，七月中將提都委會審議。

更新處處長詹育齊指出，在公劃更新地區內的合法建物所有權人即取得都更入門票，可免除自行劃定更新單元程序，縮短時程；都更同意比率門檻七五％也比自劃更新單元的八○％低，同時也是公辦都更的必要條件之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法