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    首頁　>　生活

    高雄兩大百貨商場 明後年分別完工

    2025/06/23 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄兩大指標性百貨商場工程進度加快，位於鳳山的三井「LaLaport高雄」，目前結構已蓋到四層，目標明年第三季開幕；另一眾所矚目的富邦凹子底開發案，商辦棟部分鋼構已經蓋到廿八層，力拼二○二七年完工。

    三井「LaLaport高雄」結構已蓋到4層

    「LaLaport高雄」位於衛武營國家藝文中心對面四．三公頃基地，斥資約一百億元，共興建地上六層、地下一層，總樓地板面積約六萬二千坪，和南港的三井LaLaport相當；目前結構已經蓋到四層，預估今年底前就能完成全部結構。

    臉書社團「高雄好過日」認為，較可惜的是，捷運鳳山西站並沒有直接和LaLaport聯通，而商場本身龐大的停車場設置，將對附近交通產生衝擊。

    富邦凹子底開發案 商辦棟已蓋到28層

    位於鼓山區博愛、大順路口的富邦「捷運凹子底站旁商業區開發案」，於二○二二年三月開工，將建造地上四十七層的複合型商辦大樓，涵蓋商場、辦公、旅館、水族館等設施，目前漢神百貨三館、南仁湖的高雄海洋館都確定進駐。

    該工程於二○二三年六月，改由韓商三星物產營造台灣分公司及宏昇營造接手後，日夜趕工，目前樓高四十七層的商辦建物部分，鋼構已蓋到到廿八層，工程進度相當快。

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