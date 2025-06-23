公共運輸市占率 高雄首度突破10％

2025/06/23 05:30

輕軌全線通車、捷運擴展、TPASS 加上增設YouBike2.0、電輔車見成果

〔記者許麗娟、侯承旭／高雄報導〕交通部公布去年「民眾日常使用運具狀況調查」，高雄市的公共運輸市占率首度突破十％。

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根據交通部調查，去年全國運具次數之公共運輸市占率為十五．二％，即民眾使用各種運具每百次中，約有十五．二次為公共運輸，比二○二二年的十四．三％略為增加。交通部定義的公共運輸包括飛機、高鐵、台鐵、客運、公車、計程車、渡輪、捷運（含輕軌）等。

交通部公布去年調查結果

以受訪民眾之居住縣市觀察，台北市三十八．三％最高，基隆市三十三．四％、新北市二十九．○％均高於全國平均，另桃園市及高雄市分別為十二．九％及十．二％，其餘各縣市皆未及十％。台東縣與屏東縣分別為五．四％和四．一％。

該調查從二○○九年以來，高雄市的公共運輸市佔率都低於十％，去年首度突破十％，但仍遠低於北部縣市。

仍低於北部縣市 排名全國第五

去年是環狀輕軌全線通車的第一年，與捷運紅線、橘線形成更完整的轉乘路網，加上交通部推出TPASS優惠方案，讓高雄市的公共運輸市占率從二○二二年的八．四％一舉突破十％。高雄捷運系統（包括捷運及環狀輕軌）去年的旅客人數總計七八○二萬人次，年增加逾兩成。

黃姓高中生說，輕軌通車確實讓通勤更方便，但公車品質卻在倒退，盼官員多關心。

去年高雄市的公共運輸市占率全國排名第五，高雄市交通局表示，除了輕軌成圓、捷運擴展與TPASS助攻外，YouBike2.0於捷運沿線密集設站，加上廣增電動輔助自行車，使接駁轉乘更為便捷也都有幫助。

此外，交通局也於去年於新增於七十五座公車候車亭及一百一十七座電子紙智慧站牌，提升了候車環境與資訊即時性，並將持續推動公車電動化，確保營運穩定性與品質。

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