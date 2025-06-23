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    屏東集團婚禮 30對新人互許終身

    屏東縣集團婚禮30對新人參加，抽中機票的佳偶十分開心。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣集團婚禮30對新人參加，抽中機票的佳偶十分開心。（記者羅欣貞攝）

    2025/06/23 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕一年一度屏東集團婚禮昨天在縣府大禮堂登場，三十對新人在親友的見證與祝福中攜手步上紅毯，共同迎接人生最重要的時刻，現場還加碼抽出東京、曼谷蜜月機票，抽中的新人十分開心。

    今年集團婚禮由屏東縣長周春米擔任主婚人，屏東地方法院院長李昭彥證婚；在小歌手演唱「今天你要嫁給我」及可愛花童進場中揭開序幕，三十對佳偶一一進場，在「愛的宣言」環節中，新人們彼此許下承諾，接著浪漫一吻，氣球自空中灑落，全場熱烈歡呼鼓掌，見證充滿愛的幸福時刻。

    周春米表示，縣府會做大家生兒育女的最佳後盾，除了有生育津貼首胎兩萬元、第二胎以上三萬元，還有到宅月嫂八十個小時免費服務等非常好用，縣府也會在許多鄉鎮興建托嬰中心，明年就有十所，成為大家最棒的隊友。

    屏縣府贈送每對新人一萬元家樂福提貨券，提供婚紗造型服務，讓新娘以最美姿態出場，婚禮現場還有總價值八萬元的音響、平板電腦、吹風機等家電好禮抽獎。

    周春米更加碼抽出兩組蜜月機票，現場驚呼連連，抽中日本東京雙人機票的施競驤和張雅涵開心說「沒有想到會抽中！」，雖已計畫好去其他國家蜜月旅行，但會先去東京玩一趟。泰國曼谷機票得主徐如賢、李靜雯剛好是代表全場上台宣誓的新人，抽中機票笑說「就去曼谷度蜜月！」

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