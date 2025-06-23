東港東隆宮典藏王船 移展文化館

移展儀式重現王船陸上行舟畫面。（記者陳彥廷攝）

2025/06/23 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港東隆宮每三年舉辦的「迎王平安祭典」中，火燒王船的「送王」儀式是祭典重頭戲，廟方有感於造船師傅凋零，十年前由眾多王船匠師合力打造一艘尺寸縮小一半的典藏版王船，昨天隆重舉行移展儀式，以「陸上行舟」方式將王船縴至屏東縣王船文化館，場面熱鬧；屏東縣長周春米說，王船移展為「王船工藝之美」主題特展揭開序幕，也象徵信仰、工藝與地方文化力量的深度交會。

溫府千歲壓陣 陸上行舟重現

東隆宮典藏版王船昨天一早由該廟主祀的溫府千歲壓陣隨行，東港東隆壇頂頭角轎班全程護送，順利安置於王船文化館一樓大廳，王船所需要的前、中、後桅、船帆、小艇與前後錠等器具遷移任務，均由該轎班一手包辦，展現高度的地方信仰凝聚力。

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典藏版王船採用台灣檜木打造，全長二十尺六吋、寬五尺八吋、高四尺三吋，由謝春成、蔡瑞發、蔡文化、潘鳳得與蔡財安等知名匠師共同打造，並以細緻彩繪與雕刻展現王船工藝之美。

信仰、工藝與地方文化交會

周春米說，東港王船館讓當地特有的迎王文化能夠實體保存，東隆宮和七角頭透過迎王祭典凝聚人心，讓百年信仰文化代代傳承，典藏版王船未來兩年期間將在王船館大廳展出，讓民眾能夠近距離細細品味東港王船的美感。

縣府文化處表示，王船文化館二樓特展室即日起展出《七角頭系列特展（一）頂頭角—藍圖》，以象徵傳承的七色布裝置貫穿全場，描繪出一張仍在延續、由世代共同書寫的信仰藍圖，歡迎民眾參觀，感受在地信仰榮光。

典藏用王船與鎮館王船正好是滿載而歸與揚帆啟航兩個方向。（記者陳彥廷攝）

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