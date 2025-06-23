連日午後雷陣雨 知本林道瀑布夯了

知本林道瀑布水量豐沛，吸引許多遊客前來消暑。（記者劉人瑋攝）

2025/06/23 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕在經歷了連續幾天的午後雷陣雨，台東知本林道瀑布又恢復澎湃的水量，近年來林道名聲大噪，從十多年前的「秘境」成了團客乘著廂型車造訪景點，瀑布旁有時宛如市集。

昨天林道入口處、騎車離開的卡大地布部落青年就提醒「裡面人好多」，路旁已停滿車輛，四、五輛黑色廂型車載著團客離開，瀑布旁還有不少來自台中、桃園的旅客在遊玩打卡，據留在該處的民眾表示，昨天最多人時刻達四、五十人。

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超過十公尺高的瀑布，水流落下來帶陣陣涼風，清涼強勁、帶著豐富水氣的強風迎面襲來。民眾表示，二二八連假時還沒有水，但近來水勢洶湧「來得真是時候」。

據當地生態專家「山豬」呂縉宇表示，知本林道在日治時期為戰備開啟，昔日可通往屏東霧台，是越嶺古道東段，後來成林務局伐木運輸之用，曾經來往的車輛還是燒木頭的鍋爐汽車，載運著林業經濟的動脈。

林保署台東分署提醒，森林法第三十四條規定，不得使用木炭、枝條等燃料引火烤肉行為，呼籲民眾注意用火安全。

林保署台東分署也指出，汽化爐、卡式爐因火源相對易控制，且炊煮之行為係以爐具點火並輔以鍋具加熱煮食，不受此限。

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