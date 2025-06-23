為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    遊覽車強制裝駕駛識別 最高補助2000元

    交通部即日起開放遊覽車業者申請駕駛識別設備裝設補助。示意圖。（記者蔡昀容攝）

    交通部即日起開放遊覽車業者申請駕駛識別設備裝設補助。示意圖。（記者蔡昀容攝）

    2025/06/23 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為避免遊覽車駕駛超時及疲勞駕駛，交通部修法要求遊覽車全面裝設駕駛識別設備，明年元旦起上路，並對此祭出補助措施，額度以裝設金額四十九％、二千元為上限，即日起開放業者申請至八月卅一日或預算用罄為止。

    全台約一．四萬輛遊覽車，全設有GPS監控系統，當車速、駕駛時間異常、進入禁行路段、車輛逾期檢驗，就會發出告警，資料也即時傳回公路局系統。

    即起開放申請 預算用完為止

    不過，公路局系統無法識別實際執勤駕駛身分，因此修正「汽車運輸業管理規則」，規範明年元旦起，遊覽車應裝設駕駛識別設備，並依主管機關管理需要，提供駕駛人資訊介接至指定平台。

    目前已有遊覽車業者自主裝設駕駛識別設備，為使政策全面推行，公路局規劃補助要點。遊覽車設置駕駛識別設備可申請補助，額度以未稅金額四十九％為上限，並不得超過二千元，每車限補助一次。業者要自核定補助次日起算卅天內與設備廠商完成簽約，並自核定補助次日起算一二○天內完成裝設，設備必須維持正常運作至少五年。

    預計可補助1.25萬輛

    公路局組長梁郭國表示，此為一次性專案補助，經費共二千五百萬元，預計可補助一萬二千五百輛遊覽車，補助申請期限至八月卅一日或預算用罄為止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播