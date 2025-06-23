遊覽車強制裝駕駛識別 最高補助2000元

交通部即日起開放遊覽車業者申請駕駛識別設備裝設補助。示意圖。（記者蔡昀容攝）

2025/06/23 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕為避免遊覽車駕駛超時及疲勞駕駛，交通部修法要求遊覽車全面裝設駕駛識別設備，明年元旦起上路，並對此祭出補助措施，額度以裝設金額四十九％、二千元為上限，即日起開放業者申請至八月卅一日或預算用罄為止。

全台約一．四萬輛遊覽車，全設有GPS監控系統，當車速、駕駛時間異常、進入禁行路段、車輛逾期檢驗，就會發出告警，資料也即時傳回公路局系統。

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即起開放申請 預算用完為止

不過，公路局系統無法識別實際執勤駕駛身分，因此修正「汽車運輸業管理規則」，規範明年元旦起，遊覽車應裝設駕駛識別設備，並依主管機關管理需要，提供駕駛人資訊介接至指定平台。

目前已有遊覽車業者自主裝設駕駛識別設備，為使政策全面推行，公路局規劃補助要點。遊覽車設置駕駛識別設備可申請補助，額度以未稅金額四十九％為上限，並不得超過二千元，每車限補助一次。業者要自核定補助次日起算卅天內與設備廠商完成簽約，並自核定補助次日起算一二○天內完成裝設，設備必須維持正常運作至少五年。

預計可補助1.25萬輛

公路局組長梁郭國表示，此為一次性專案補助，經費共二千五百萬元，預計可補助一萬二千五百輛遊覽車，補助申請期限至八月卅一日或預算用罄為止。

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