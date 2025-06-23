未來一週持續炎熱 大台北今明高溫36度

中央氣象署提醒，未來一週各地普遍都是32至35度高溫，週三前各地大致維持多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣。（資料照）

2025/06/23 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕連日高溫炎熱，中央氣象署指出，未來一週各地普遍仍有卅二至卅五度高溫，今、明兩天大台北、中南部、花蓮等地更可能達到卅六度，週三前大台北、東北部地區與各地山區需防午後雷陣雨，週四後午後雷陣雨範圍擴大，各地都要注意。

週四起全台有午後雷陣雨

中央氣象署預報員張承傳指出，週三前各地大致維持多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣。午後雷陣雨發生區域主要分布在大台北、東北部地區與各地山區，中南部地區則在清晨至上午有零星短暫陣雨。

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週四至下週日再受到南方雲系影響，南部、東南部有不定時短暫陣雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨，且雨區會較上半週擴大。

氣溫方面，張承傳提到，本週各地白天普遍可達卅二至卅五度，且今、明兩天的大台北、中南部、花蓮等地可能出現卅六度高溫，週三後因雲量變多，午後雷陣雨也較多，溫度會些微下降。

熱低壓恐成颱 朝日本去

此外，張承傳說，日本硫磺島東南東方一個熱帶性低氣壓，有機會增強為今年第二號颱風，但預計會直接往日本前進，對台灣並無影響。

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