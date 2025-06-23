高中興起雙聯學制 與加國OIA攜手合作

台南市數所高級中等學校與加拿大卓越國際學院簽署雙聯學制合作備忘錄。 （NEDFC提供）

2025/06/23 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕為培養台灣學子國際競爭力，近年來各高中興起推動雙聯學制，台北市、新北市、台南市多所高中職引進「加拿大安大略省高中文憑OSSD（Ontario Secondary School Diploma）雙聯學制」，成為台灣學子出國留學選項之一。

完成30門課可申請國外大學

雙北與加拿大卓越國際學院（Outstanding International Academy，簡稱OIA）合作，採線上和線下混合學習模式，學子完成三十門課，可申請英美加等國外大學。

請繼續往下閱讀...

加拿大國家教育發展基金會（NEDFC）董事長竺育如提到，OIA是加拿大教育廳註冊的國際高中 ，重視學習歷程，學生在九至十二年級修滿三十門課，並額外修習OLC4O（文學素養課程），同時完成四十小時志工服務時數，才可拿到證書，但不需經過大考，即可以安大略省本地學生身分，申請安大略省的大學，也可申請英美澳紐等國頂尖大學。

台北市和平高中及南港高中去年開始試辦，NEDFC執行長劉林榮說明，OSSD扣合一○八課綱，國中九年級及高一高二的二十四門課可做抵免，只需在高一至高二上修六門課，安大略省教育廳認證師資提供線上課程，搭配台灣學校雙語教師線下輔導，並定期開設直播課，學習歷程嚴謹且標準化，均需符合安大略省教育廳標準，評量則以短篇論文、簡報製作等多元形式進行，不會影響高三準備台灣學測及分科測驗。

竺育如表示，身為台灣人，深知台灣教育的壓力與挑戰，因此致力將OSSD引入台灣，讓更多學生可用另一種方式走向世界。劉林榮表示，新北市所有公私立高中職都將納入聯盟，台南市也有四所高中加入，預計一一四學年包括新北市新北高中、三民高中及台南市沙崙國際高中等都將開始招生。

台北市聯盟學校與加拿大卓越國際學院簽署雙聯學制合作備忘錄。 （NEDFC提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法