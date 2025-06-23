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    自由日日Shoot》打擊盜版機上盒 專家建議停損、斷源

    圖為台中市警方查扣非法機上盒，全部是中國製造。（警方提供）

    圖為台中市警方查扣非法機上盒，全部是中國製造。（警方提供）

    2025/06/23 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕盜版機上盒橫行多年，不只嚴重侵害著作權，也帶來中國認知作戰疑慮。國家通訊傳播委員會（NCC）等相關單位曾考慮透過輸入前的審核機制，確保著作權不受侵犯，但事涉修法，推動相當困難，專家也認為無法馬上解決已經存在的盜版機上盒問題，且實際落地、審查也相當困難，建議從停損、斷源著手。

    NCC官員：修法才能遏止

    不具名的NCC官員指出，政府對於多媒體影音機上盒的管理採取水平分工，NCC管理射頻器材本身，經濟部標檢局則管理電磁相容、電器安全等事宜，也因此機上盒進口之前，需要先拿到相應的核准。

    官員指出，為了規避主管機關的審查，近年來「純淨版」機上盒橫行，業者不在機器本身安裝盜版軟體，而是販售機上盒後，讓使用者自行上網下載，官署難以查緝，成為法律漏洞。

    該官員提到，相關單位曾思考是否能在「事前」就防止侵害著作權的機上盒進入台灣，或輸入前要求業者提出申請，針對著作權部分進行審查，但需要修法才能實現。

    台灣有線寬頻產業協會秘書長彭淑芬說，該官員所提的做法立意甚好，但在務實層面，可能面臨難以檢驗、落地實施的問題。

    彭淑芬認為，打擊盜版機上盒應採取「停損」及「斷源」兩大作為，面對已有侵權事實的網址或機上盒，法院應可下達範圍較大的扣押裁定，透過行政程序或公私協力，快速停止侵權網址及IP傳送。

    至於斷源，彭淑芬說可授權機上盒進口及管理主管機關，會同國安、資安、兩岸人民關係條例等主管機關，不再讓任何有侵權疑慮的實體盒子輸入台灣，或在台組裝、製造及銷售。

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