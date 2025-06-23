自由日日Shoot》NCC只管機上盒型式認證 自行下載難查緝

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，經過型式認證的多媒體影音機上盒可合法輸入台灣，後續使用則屬於民眾個人行為。（資料照）

2025/06/23 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕盜版機上盒因盜版疑慮，長期以來備受詬病，專家也擔憂，中國透過這類機上盒進行認知作戰，如提供各式中國節目、統戰文宣等。對此國家通訊傳播委員會（NCC）表示，經過型式認證的多媒體影音機上盒可合法輸入台灣，後續使用則屬於民眾個人行為。

二○二一年在東京奧運期間，多名台灣藝人與政治人物使用盜版機上盒「安博盒子」等觀看賽事，引起軒然大波，後續政府卻仍未能有效遏止盜版機上盒橫行。

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除了被民眾日常使用，近期也有網友發現，台北某旅宿業者在客房內提供中國影音頻道，且內容充滿統戰內容，許多網友也反應其他縣市也有類似情況。

NCC主秘黃文哲指出，中國節目若要在台灣播放，需經文化部影視及流行音樂產業局審核許可，並有播送時數等限制。至於旅宿業者的電視通常是由業者提供具有公播授權的頻道節目，但就目前網路流傳內容，並無法得知該旅宿業者的訊號來源為何。

若旅宿業者提供的影音內容並非來自公播業者，而是多媒體影音機上盒等其他來源，黃文哲坦言，NCC僅管理機上盒的型式認證等射頻器材相關事項，民眾後續使用屬於個人行為。若有觸犯「兩岸人民關係條例」情況，屬陸委會管轄，其他侵權行為則屬於經濟部智慧財產局等單位的管理範疇。

NCC基礎設施處副處長梁伯州補充，多媒體影音機上盒若通過型式認證，可合法在台灣流通、販售，NCC也會透過後市場抽驗，確認業者販售的品項與型式認證申請內容相同。

後市場抽驗比率提高至50％

梁伯州指出，自二○一六年元旦至今年三月，計三四○款通過NCC型式認證的多媒體影音機上盒產品，但後市場抽驗發現九九款有變更射頻功能但未重新辦理審驗、標示規定不符且未改善等情事，均遭到廢證，目前已針對後市場提高抽驗比率為五十％。

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