自由日日Shoot》旅店機上盒侵權接取節目 智慧局：視同共犯 最重罰50萬

非法機上盒多透過非法APP，讓消費者觀看未經授權的影視資源，嚴重影響著作權人權利。圖為警方查扣大批標榜純淨版的安博盒子畫面。（資料照）

2025/06/23 05:30

〔記者林菁樺／台北報導〕有網友發現旅店業者提供房客中國節目，推測業者可能透過盜版機上盒接取侵權節目內容。智慧局指出，旅宿業者若明知機上盒內含侵權超連結，視為侵害著作權的共犯或幫助犯，情節嚴重者最高恐挨罰五十萬元。

經濟部智慧局指出，盜版機上盒一般是透過安裝非法APP（內含匯集大量侵權內容的超連結）讓消費者觀看未經授權的影視資源，嚴重影響著作權人權利，智慧局已於二○一九年增訂「著作權法」八十七條第一項第八款及修正第九十三條規定，針對製造、輸入或銷售載有非法APP的機上盒，最重可處兩年以下徒刑和新台幣五十萬元罰金。

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執法機關列重點查緝項目

智慧局指出，旅宿業者如果明知所提供的機上盒內載有可連結至含有非法公傳或公播來源影音內容的APP，仍提供此種匯集該等網路連結的電腦程式或設備，供房客點選收看非法影音內容，則可能構成著作權侵害的「共犯或幫助犯」，恐觸犯著作權法第八十七條第一項第八款規定，視為侵害著作權行為，須負相關民、刑事責任。

智慧局說明，我國執法機關包括台灣高等檢察署智慧財產檢查分署、內政部警政署刑事局智慧財產權偵查大隊及電信偵查大隊，已將盜版機上盒及非法串流APP等網路侵權案件列重點查緝項目。據統計，二○二三年度共查獲三件、二十一人、查扣盜版機上盒八一六台，去年度共查獲四件、十二人、查扣盜版機上盒一○八台。

智慧局表示，出現旅宿業提供含有非法連結的機上盒現象，會再與查緝大隊等單位聯繫、加強查緝：智慧局則採取對民眾加強宣導著作權保護意識、推動追蹤金流措施阻斷侵權網站的廣告金流等，以維護國內外創作人合法權益。

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