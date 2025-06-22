龍年國一新生多 新北補助1800萬增班

中華民國工商婦女協會捐贈新北市府「行動玩具車」一輛，由協會理事長何碧英（右四）代表捐贈，市長侯友宜（右三）代表受贈。（記者羅國嘉攝）

2025/06/22 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應一一四學年度龍年出生的學子較多，新北市國中一年級新生人數顯著成長，將增加九十班，新北市教育局自四月起啟動增班準備，補助超過一千八百萬元經費給廿六所學校增加設備。

教育局指出，一一四學年度國一新生六月廿日報到，整體班級數增加逾九十班。市府補助學校增加冷氣、照明、多媒體教學系統與教室修繕，著重在北大高中、桃子腳國中小、土城國中、鳳鳴國中等位於重劃區、學齡人口快速成長的學校。各校並依實際報到人數與畢業班級數差距，彈性規劃增班，提升就學服務量能。

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另外，中華民國工商婦女協會與財團法人富邦慈善基金會昨在三重綜合體育館捐贈一輛「行動玩具車」，色彩繽紛、充滿童趣的「行動玩具車」加入新北市玩具銀行行列，未來將巡迴各社區與偏鄉，成為親子共玩、老幼共融的移動新平台。

新北市府社會局長李美珍表示，行動玩具車機動性高、深入偏區、外型吸睛，可以把玩具和陪伴帶到孩子身邊，並關注發展遲緩兒童的需求。

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