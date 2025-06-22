新北鼓藝節新莊開跑 巡演4區

今年新北鼓藝節開幕場演出陣容堅強，由在地「新莊鼓藝團」與「光華國小大鼓隊」活力開場，象徵文化傳承。 （記者翁聿煌攝）

2025/06/22 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鼓藝節昨天在新莊體育園區陽光草坪登場，由新北市長侯友宜擊鼓開啟今年鼓藝盛典，今年從新莊出發，結合在地與國際鼓藝團隊，今天起陸續到蘆洲、雙溪及土城巡演，讓更多市民感受鼓聲帶來的力量與感動。

新北市鼓藝節源於兼具歷史文化與工藝傳承的新莊，因廟宇林立、民俗活動頻繁，帶動製鼓產業蓬勃，以享譽國際的「响仁和製鼓」為代表，成為台灣鼓藝文化的重要根據地。

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侯友宜表示，鼓藝節從新莊出發，既是對歷史致敬，也是文化傳承，十九年來累積超過一二七萬人次參與，成為深受市民喜愛的城市藝術節。

今年鼓藝節開幕場由在地「新莊鼓藝團」與「光華國小大鼓隊」活力開場，緊接著由「御鼓坊」和來自日本的太鼓大師小林義隆共演，明快節奏及充滿爆發力的演出，跨國合作激盪創意火花；「众擊坊」以融合傳統與現代表演風格的廿四節令鼓，掀起全場高潮；「優人神鼓」帶來精心編排的「破曉」等曲目壓軸，震撼人心。

今年鼓藝節也結合「潮盛新莊」系列活動，推出限定兩日的文創市集，匯聚手作、設計、美食等創意攤位。今天下午四點將在蘆洲長安公園（忠義廟前）巡演，廿八日晚上六點在雙溪火車站前廣場，廿九日下午四點在土城斬龍山遺址文化公園，讓更多民眾感受鼓聲的震撼，詳細活動資訊可至新北市文化局官網查詢。

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