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    宜蘭轉運站優化明起施工 3區域封閉

    宜蘭轉運站林森路接送區將封閉2個多月進行優化。（記者王峻祺攝）

    宜蘭轉運站林森路接送區將封閉2個多月進行優化。（記者王峻祺攝）

    2025/06/22 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭轉運站年運量超過三百萬人次，因民眾反映動線不良，縣府廿三日將啟動優化工程，封閉三個區域進行施工，預計八月底完成。施工期間將設置周邊臨時替代方案，提供民眾接送、停車及計程車上下車等配套措施，降低民眾不便。

    宜蘭搭乘國道客運通勤族，每年約有九百至一千萬人次，光宜蘭轉運站年運量就超過三百萬人次，二○二三年十月啟用迄今，因接送區出入口太窄、交通混亂等問題遭詬病，縣府蒐集各方意見後，辦理優化工程，重新規劃改善林森路接送區、平面機車停車場及計程車乘車處。

    平面機車停車場改善 不開放

    縣府交通處表示，工期二個多月，將施作包含新增號誌、地坪調整、動線重整與人行環境改善等工程，藉由整體交通動線的優化，提供民眾更友善、安全的候車與接送空間，為降低對通勤族的影響，已同步在周邊規劃相關替代措施。

    計程車接駁 民權路設臨時點

    縣府交通處指出，針對機車族部分，原平面停車場施工將封閉，已設立指示牌，引導至轉運站地下機車停車場，或停至使用率約六成的轉運站北側停車場，經評估車位足夠，應該可滿足騎士需求。

    親友接送區 改校舍路等3處

    計程車接駁部分，縣府已和司機溝通說明，廿三日起改在民權路設臨時計程車上下車地點；民眾最在意的接送需求，因林森路接送區封閉，因此會在校舍路、陽明路同步增加三個接送區，總計規劃八個接駁車位。

    縣府表示，施工期間將封閉轉運站相關區域，會派交通引導人員，設置清楚標示，提醒民眾遵循指引，也請用路人及接駁民眾，預留交通時間，配合改道措施，避免壅塞耽誤行程。

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