炎炎夏至 動物也愛納涼

炎炎夏日，台北動物園的動物們也各有不同的消暑祕方。圖為馬來貘戲水。（台北動物園提供）

2025/06/22 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕昨天夏至，台北動物園保育員們開始為動物做消暑準備，整理活動場內的水池、瀑布、草地、遮蔭等，動物們紛紛開心「納涼」，如亞洲象用象鼻沖SPA水療，馬來虎整天泡水沾上浮萍，亞洲黑熊更是天天造訪水池，馬來貘母子檔也不時潛水相互依偎。

台北動物園指出，熱帶雨林區的亞洲象「友信」和「友愷」有別陸上形象，最近常到水池玩水，甚至側躺潛入水中，連「呼吸管」象鼻也一起泡在水中，還會用鼻子接瀑布的水來喝或沖背當「SPA水療」，趴在水池時也不忘捲起池邊植物當點心吃，泡完水後還會熟練地把沙土灑到背上防曬。

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園區內馬來虎「Shima」也喜歡泡水消暑，有時會半身泡在水中，將頭靠在岩石上趴著休息，或將全身泡在水裡只露出頭部，若馬來虎身上多了綠色條紋或點點，八成是剛從水裡上岸，順便將池子裡的浮萍給沾在身上。

台灣動物區亞洲黑熊「黑輪」最近也天天造訪水池，坐在水中放鬆休息，園方笑稱，遊客如看見牠自在的模樣，可能又會被笑說是「工讀生」。

熱帶雨林穿山甲館外的馬來貘們，有著較大的活動水域，在相對涼爽的早上或午後，馬來貘「貘莉」、「莉姆路」母子檔會不時潛水游泳，或相互依偎靠在水邊。

園方說，動物們會運用生理構造或行為來自行調節體溫，如天熱時，大象會擺動布滿微血管的耳朵散熱，也透過鼻子將水或泥巴、泥沙噴在身上降溫和防曬，保育員也須依各個動物的習性，提供材料或環境讓其調節自身溫度，如降溫水池、瀑布、噴霧、遮蔽小屋、防曬網等。

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