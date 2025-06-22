日本茨城首辦台灣花祭

日本茨城花卉公園首次舉辦「台灣花祭」，現場擺放許多花卉與農特產市集，營造出台灣飲食文化體驗暨觀光資訊展示。（農業部提供）

2025/06/22 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕日本除了是台灣水果最大外銷市場，更是台灣花卉第二大外銷市場。日本茨城花卉公園首次舉辦「台灣花祭」，農業部前往跨域推銷，不只花卉，也同步推廣水果、豬肉，現場還有芒果冰沙與霜淇淋、香腸、貢丸、蔥油餅等特色餐點，盼更貼近日本消費族群。

農業部次長胡忠一赴日本出席茨城的台灣花祭盛會，他指出日本已成為台灣水果最大的外銷市場，花卉則是第二大外銷市場，尤其台灣鳳梨等果品外銷中國受阻時，日本市場全力相挺、擴大進口採購來支持，是非常難能可貴的，台灣則以提供高外銷品質的農產品反饋。

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胡忠一也說，台灣花祭首次將花卉結合多樣農產品與特色體驗，包含花束DIY、花卉佈置講座、台灣茶香氛噴霧製作，現場也販售芒果冰沙與霜淇淋、香腸、貢丸、蔥油餅等特色餐點，傳遞台灣飲食文化體驗與觀光資訊。

農業部農糧署指出，二０一九年與日本茨城縣笠間市簽定「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，每年供應台灣香蕉、鳳梨、芒果及文旦柚等水果，作為茨城縣中小學學童營養午餐使用，六年來穩健推進，讓日本年輕世代留下台灣農產品良好印象。

農業部表示，未來將持續透過更多元的跨域行銷推廣活動，如日本學童營養午餐供應台灣水果，或日本鐵道推廣台灣農產品等，創造更多農產品項銷日機會。

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