健保總額連3年高推估 邱泰源：補足不困難

衛福部長邱泰源昨（21日）表示，會努力讓成長率高，若跟今年一樣5.5％，準備金略顯不足，「但補起來不難，請大家放心，會朝這樣的目標來努力」。（記者邱芷柔攝）

2025/06/22 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕明年健保總額是否能維持五．五％成長率？預計九月協商，醫界希望至少延續今年的幅度，但若採高推估五．五％，安全準備金恐跌破法定一個月門檻，將面臨保費調漲壓力。衛福部長邱泰源日前已承諾不會調整保費，昨再進一步透露，若跟今年一樣五．五％，準備金略顯不足，但補起來不難，將朝此目標努力，請大家放心。

日前已承諾不漲保費

健保總額近兩年皆採高推估，去年總額協商時，付費者代表建議成長率三．六四五％、醫界建議四．六七二％，最終拍板高推估四．七％，今年則拍板高推估五．五％。

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台灣醫院協會理事長李飛鵬昨直言，每次與醫務管理學會等醫界團體，一起拜會立法院或是相關單位時，感覺就像在「乞討」。他強調，醫療應是投資不是支出，呼籲設立「浮動機制」，建立合理的費率調整公式，別讓保費成為政治禁忌。

健保會九月將進行總額協商，根據草案，明年成長率將介於二．九四二％至五．五％間，若採高推估，年底安全準備金只有０．九六個月，不足一個月的法定要求。邱泰源強調，若要維持與今年相同的五．五％，安全準備金會有一點不足，「但這很容易填補過來，都沒有問題，會朝這樣的目標來努力。」

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