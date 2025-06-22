台鐵明起漲價 週四386列次大改點

台鐵將調漲票價、時刻改點。圖為區間車EMU900。（記者吳亮儀攝）

2025/06/22 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵通勤族注意！明天起台鐵票價將調漲，平均漲幅約二十六．八％；另外，因應北迴線小清水溪橋改建工程，以及中部地區通勤站月台延長工程等全數完工，台鐵公司也將在本月二十六日起調整三八六列次的列車時刻，增加西線、東線和北部地區的運能，時間變動五分鐘以上達一八八列次。

台鐵票價已經三十年沒有調漲過，台鐵董事會在今年二月通過票價調漲案，之後經交通部審議和行政院通過後，確定本月二十三日起開始調漲。包含自強號、莒光號及區間車等票價都有調漲，但距離越遠、調漲的幅度就越小，以自強號為例，新票價台北到高雄九九四元、台北到花蓮五八三元、台北到台東九三六元。

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平均漲廿六．八％ 北高自強九九四元

但區域間通勤族若有購買T-PASS就不受影響，期限和適用區間內仍可無限次搭乘。台鐵也在官網公布新票價的票價表格。

而因應台鐵票價調漲，交通部觀光署推出的三款Taiwan PASS台鐵系列產品也將同步調整，漲幅介於五．六％到三十一．五％，觀光署建議旅客可在調漲前預購。

西線、東線和北部地區運能大增

另外，台鐵也將在週四進行時刻調整，首先是提升西線（台北往返台中）直達車運能，逢週六將在七堵往返彰化之間增開二列次自強號。以及增開東線（台北往返台東）自強號班次，縮短台北往返花蓮間行駛時間，樹林往返台東間增開二列次自強號。還有為提升北部的區間車運能，基隆往返新竹、中壢往返七堵在上午尖峰時段也要增開EMU900型區間車；調整後，上午尖峰時段在北部地區的運能將可提升十．三％。

為了配合台中高架通勤車站及大村、永靖、石龜、嘉北月台延長工程完工，台鐵也調整中部區間車列次，十八列次區間車的車輛從八輛提升為十輛，且逢週六、日及例假日在七堵往返彰化的二列次區間快車延長行駛至新左營；調整後運能提升五．八％。

台鐵統計這次共調整三八六列次，調整五分鐘以上班次合計一八八列次。新的時刻表與車次可參考台鐵網站及各車站公告。

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