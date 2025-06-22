地理環境差距大 地方政府憂難執行

當氣象署發布高溫警報時，新北市教育局會即時公告各校、要求適時調整戶外課程活動。圖為新北市學童在室內進行體育活動。（新北市教育局提供）

2025/06/22 05:30

〔記者黃子暘、蘇孟娟、王榮祥、羅欣貞／綜合報導〕夏日極端氣候帶來熱傷害，引發高溫假討論，縣市政府多認同要嚴肅面對「高溫」威脅，但是否放「高溫假」，需要考量各縣市地理條件等因素謀求更多共識，並由中央建立全國一致性作法。也有縣市主管機關直指，縣市環境差距大，憂實務上窒礙難行。

新北市教育局指出，高溫假涉及學校教學進度安排、學生照顧及家長請假等問題，建議中央審酌各界意見，制定全國一致性政策與具體的高溫停班、停課標準，可考量以「調整上下課時間」、「彈性改為遠距教學」及「戶外課程轉為室內教學」等配套方案，避免全面停課。

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台中市環保局長陳宏益指出，極端天氣越來越多，而下午及晚上是清潔隊主要清運時段，每逢炎夏高溫，清潔隊員苦不堪言，民眾也未必願在高溫下外出倒垃圾。

高溫是否放假？高雄市人事處長康人方建議，中央與地方應充分討論，再確立方向；他坦率說：「要不要放颱風假都會被罵，要推高溫假可能更難。」高市議員張博洋說，高雄幅員大，靠海與內陸、平地與山地氣溫差異顯著，若單一標準定義「高溫」，必造成困擾，建議制定高溫假規範時，應避免縣市「一地多制」。

屏東縣政府也表示，屏縣地形狹長，南北距離逾一百公里，夏季易發生高溫，依地理環境高溫頻率以屏北近山區地帶最高，依次是屏東平原內陸、沿海地區、恆春半島，高溫分布不均且有明顯差異，建議中央明確定義「高溫假」，邀集專家充分研討後，決定是否施行。屏縣及周邊縣市如實施高溫假，需考量交通調度及產業鏈穩定等因素，特別是無遠距能力的中小企業與弱勢家庭恐受衝擊，實務上恐窒礙難行。

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