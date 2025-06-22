為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    地理環境差距大 地方政府憂難執行

    當氣象署發布高溫警報時，新北市教育局會即時公告各校、要求適時調整戶外課程活動。圖為新北市學童在室內進行體育活動。（新北市教育局提供）

    當氣象署發布高溫警報時，新北市教育局會即時公告各校、要求適時調整戶外課程活動。圖為新北市學童在室內進行體育活動。（新北市教育局提供）

    2025/06/22 05:30

    〔記者黃子暘、蘇孟娟、王榮祥、羅欣貞／綜合報導〕夏日極端氣候帶來熱傷害，引發高溫假討論，縣市政府多認同要嚴肅面對「高溫」威脅，但是否放「高溫假」，需要考量各縣市地理條件等因素謀求更多共識，並由中央建立全國一致性作法。也有縣市主管機關直指，縣市環境差距大，憂實務上窒礙難行。

    新北市教育局指出，高溫假涉及學校教學進度安排、學生照顧及家長請假等問題，建議中央審酌各界意見，制定全國一致性政策與具體的高溫停班、停課標準，可考量以「調整上下課時間」、「彈性改為遠距教學」及「戶外課程轉為室內教學」等配套方案，避免全面停課。

    台中市環保局長陳宏益指出，極端天氣越來越多，而下午及晚上是清潔隊主要清運時段，每逢炎夏高溫，清潔隊員苦不堪言，民眾也未必願在高溫下外出倒垃圾。

    高溫是否放假？高雄市人事處長康人方建議，中央與地方應充分討論，再確立方向；他坦率說：「要不要放颱風假都會被罵，要推高溫假可能更難。」高市議員張博洋說，高雄幅員大，靠海與內陸、平地與山地氣溫差異顯著，若單一標準定義「高溫」，必造成困擾，建議制定高溫假規範時，應避免縣市「一地多制」。

    屏東縣政府也表示，屏縣地形狹長，南北距離逾一百公里，夏季易發生高溫，依地理環境高溫頻率以屏北近山區地帶最高，依次是屏東平原內陸、沿海地區、恆春半島，高溫分布不均且有明顯差異，建議中央明確定義「高溫假」，邀集專家充分研討後，決定是否施行。屏縣及周邊縣市如實施高溫假，需考量交通調度及產業鏈穩定等因素，特別是無遠距能力的中小企業與弱勢家庭恐受衝擊，實務上恐窒礙難行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播