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    專家：可示警高溫威脅 未必要放假

    高溫日數呈現增加趨勢，中央氣象署規畫修正氣象法，將高溫納入災害性天氣，學者則認為未必要放假。（記者林志怡攝）

    高溫日數呈現增加趨勢，中央氣象署規畫修正氣象法，將高溫納入災害性天氣，學者則認為未必要放假。（記者林志怡攝）

    2025/06/22 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕氣象署擬修「氣象法」，將高溫納入災害性天氣，屆時高溫假將有法源依據。多位專家都認為，將高溫納入災害性天氣，可增強警示作用，但高溫假現階段「不見得必要」，可先考慮透過調整工時或其他彈性作法因應。

    可先考慮彈性工時

    台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興認為，長期來看，地球發燒、全球暖化趨勢下，高溫天數應會越來越多，聯合國國際勞工組織以及眾多公衛研究早已示警高溫對經濟生產力、基礎建設、公共衛生的威脅，因此將高溫納為災害性天氣「是有必要的」。

    賈新興也提到，曾發生鐵軌因高溫扭曲，造成列車出軌的災害，顯示高溫已不單純是氣象單位如何預報的問題，為應對相關威脅，政府需有跨部會的合作機制，以降低高溫對民眾健康、基礎建設、勞動生產力的影響，環境部籌組抗高溫聯盟是不錯的作法。

    至於是否放高溫假？賈新興認為，高溫與颱風的災害屬性、影響時間都不一樣，前者好發於中午時段，數小時內就會迅速趨緩，後者則屬於劇烈天氣，影響時間可達半天或以上，面對高溫應先討論彈性作法，如調整工時以避免高溫戶外工作等。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則指出，將高溫列入災害性天氣，可更有力提醒民眾與相關單位注意風險，比如農業注意焚風、農作防範等，但高溫假牽涉議題太廣，涉及各行各業不同生態，不只是氣象專業問題，有待各界討論。

    中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長高偉峰則說，近年來中暑案例越來越多，溫度、濕度、風速都會影響人體對於熱的反應，有一些族群特別容易在高溫下受到影響，包括老人、小孩、慢性疾病者等，注意高溫威脅是必須的，但「（高溫）還沒有到需要放假的地步，只要避免在特定時段活動就行」。

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