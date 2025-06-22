老照片記錄 彰化大村車禍化為民俗信仰

雲科大副教授謝瑞隆說明大村老照片展的人文意義。（記者顏宏駿攝）

2025/06/22 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉公所為喚起鄉民對在地風土民情的回憶，去年向鄉民廣徵老照片，委由國立雲林科技大學漢學應用研究所辦理「再現大村風華老照片展」。一九七六發生的「大村平交道大車禍」，成為老照片展的焦點之一，這場車禍奪走四十一條人命，其中有十六名是女學生，縣府和鄉民在當地建「淑女祠」，又稱「十六仙姑廟」，現稱為「慈悲寺」。罹難女學生從墓碑到陰廟再到祠，一場車禍變成當地特有的民間信仰。

雲科大漢學應用研究所副教授謝瑞隆說，一場車禍能化為「地方民俗信仰」相當少見，在徵求的一百多幀老照片中，有四張跟這場車禍有關，主要是淑女祠的落成畫面。

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謝瑞隆說，大村平交道大車禍不僅是台灣交通史上的重大事件，更是大村鄉的歷史大事，鄉民為罹難者立碑、建祠、建寺，一連串的轉化過程，代表它已轉化為大村的民俗信仰，鄉民認為「十六仙姑」已經成仙，伴隨菩薩而去，這是一段用宗教信印，療癒車禍後人心受創的過程。

大村鄉長賴志銘表示，老照片展可以讓鄉民了解多元的文化發展，並讓後人知曉今昔大村，共同留存地方記憶，使地方文獻保存更為完整。

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