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    首頁　>　生活

    投縣國中小 27名校長大調動

    2025/06/22 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國中小校長新學年大調動，縣府教育處昨日公布遴選結果，共有廿七名校長調動，包括國中校長三名、國小校長廿四名，南投國小、埔里國小、南投國中等大型學校都有遴選出校長，但因候用校長不夠，爽文、瑞竹國中未派校長，另有十一所國小也未派校長，須由主任代理。

    南投縣國中小新學年校長遴選，再度出現「僧少粥多」的現象，國中校長調動三人，原南投國中校長陳恒旭調集集國中；原瑞竹國中校長劉松彥調南投國中；新任的陳名昱遴選至民和國中。而爽文國中及瑞竹國中，將由主任代理。

    國小校長調動部分，轉任校長有十七人，范慶鐘調名間國小；廖志家調南投國小；柯志忠調光復國小；張媛媛調新民國小；王志全調長流國小；呂秋明調平林國小；林建言調竹山國小；陳建助調新豐國小。李岱恩調文昌國小；許振家調潭南國小。尤長盈調魚池國小；謝有誌調虎山國小；葉兆祺調敦和國小；鐘森雄調忠孝國小；邱國峰調埔里國小；曾元信調愛蘭國小； 蔣汝蘭調太平國小。

    新派任校長部分，方竣憲：麒麟國小；陳良輔：漳興國小；郭欣怡：長福國小；陳君青：中和國小；王民珍：信義國小；趙元炤：桃源國小；盧景山：民和國小。

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