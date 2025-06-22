長者與社區互動 屏東日照共融「無圍籬」

屏縣潮州光華日照長輩排演劇情，在潮州戲曲故事館演出自編戲碼「潮州故事：大腳仙林許大砲傳奇」。（屏東縣府提供）

2025/06/22 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣已邁入超高齡社會，縣府推動「無圍籬共融日照」政策，打破照護中心與社區間的隔閡，讓日照走出圍牆、走入人群，讓長輩不再只是被照顧，而是繼續在熟悉的土地上，活出自信與精彩；截至今年五月底，屏東縣已完成七十五處日照中心，布建率非六都第一。

屏縣75處日照中心 非六都第一

園藝療育、音樂律動、共餐交流、文化創作等活動滿檔，潮州鎮光華日照中心每天安排的行程讓長輩越活越年輕，經常彼此挽手走進熟悉的街坊與三山國王廟、摸乳巷、柑仔店，一邊散步一邊聊著年輕時的趣事；八十一歲的添福阿伯，賣了一甲子肉粽，雖罹患失智症，但當他一走進當年熟悉的地方，眼神立刻亮了起來，市場裡舊識的呼喊，讓他重新找回自信與驕傲。

請繼續往下閱讀...

光華日照業務負責人陳淑娟，曾待過加護病房、居家護理及安寧居護，看遍生離死別，深刻明白陪伴的意義，她努力取得園藝治療師資格，用植物當媒介，療癒長輩的心靈傷口，她說，希望長輩在人生的最後旅程裡，還能選擇自己想要的模樣。

潮州光華共學 老少合作演皮影戲

潮州光華日照還將在地文化與創意共學結合，以「皮影戲」為主軸，推動跨世代創作計畫，由長輩們動手製作角色戲偶、排演劇情，與小學生聯手在潮州戲曲故事館演出自編戲碼「潮州故事：大腳仙林許大砲傳奇」。

東港東津創作手作小物 市集義賣

東港鎮東津日照中心裡，則常見過去歷經過風浪的船長、漁民，他們共同創作海洋主題手作小物，成立「樂齡共好市集」，將義賣所得當成創業基金。

屏縣府長期照護處長陳桂敏表示，潮州光華、東港東津等日照中心就是「無圍籬共融日照」的縮影，不但照顧長輩，也喚醒社區的生命力，縣府計畫與成功大學合作，出版推動歷程專書，成為全國借鏡的實務寶典。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法