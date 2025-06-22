發展觀光 卓揆：建設東部慢活城鄉

日暉國際渡假村董事長鄭越才（左二）捐出八千萬行善，行政院長卓榮泰（左一）宣示要建設東部慢活城鄉。（記者劉人瑋攝）

2025/06/22 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕行政院長卓榮泰昨天見證台東日暉國際渡假村捐贈社福團體八千萬元儀式，他宣示要建設東部慢活城鄉，找尋東部自有的故事，將觀光打造成內需產業、吸引外籍觀光客。

卓榮泰致詞時說，總統賴清德指示未來新的一年將觀光產業與其他建設融合為一，並做為重要內需產業，台灣劃為六個生活區，東部屬於慢活城鄉，在美麗的花東縱谷，讓國人與世界友人能夠前來花東享受。

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卓榮泰表示，雖然是東部慢活城鄉，但建設要快步追趕，賴總統指示要先把交通做好，再與地方產業一起提升設備，接著要發展在地的傳說與故事，讓交通建設、設備提升及服務能力配合各地的傳說故事，迎接外國觀光客抵台；疫情後出國民眾很多、外來客少，交通部長陳世凱已在研究吸引國際觀光客的具體計畫，包括大型國際性表演、體育、會展、會議等，帶動台灣產業全面改變。

卓榮泰最後說，台灣進入超高齡社會，行政院會日前核定長照三．○，將家庭、機構、治療串連，台東是個適合養生的地方，「我也在詢問池上是否可讓自己未來Long Stay」。

對於卓榮泰的說法，台東縣池上鄉長林建宏說，自己是第一次聽到以國家高度提及此事，這也代表池上鄉長久來所走的道路受國家肯定，未來會與中央更密切配合。

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