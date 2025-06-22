基隆暖江橋旁七月起科技執法 抓違規砂石車

暖江橋周邊裝置科技執法設備，七月一日起開始執法。（記者盧賢秀攝）

2025/06/22 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆今年初興隆街發生一起砂石車與機車碰撞死亡車禍，砂石車是在禁行時段違規駛入，地方要求警方嚴格取締大車違規，市警交通隊在暖江橋周邊裝置科技執法設備，即日起為宣導期，七月一日起開始執法，深夜也沒有空窗期。

基隆市暖暖區的暖江橋橫跨基隆河，連接源遠路與興隆街，興隆街上有水泥預拌廠，信義區的山區還有一處土石方資源堆置處理場（尚未恢復營運），暖江橋、興隆路和源遠路是砂石車必經之地。

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同步取締闖紅燈、直行車占用轉彎車道

目前市府規定，興隆街開放砂石車通行時段為週一到週六上午九點到下午五點，但常有砂石車在禁行時段偷跑，或是在通行時段違規闖紅燈等事項，影響附近民眾的安全。

為遏止違規，月眉土石方資源堆置處理場營運業者宏邦機械公司出資建置「暖江橋周邊多功能交通違規科技執法設備」，捐贈給警察局取締違規。

科技執法設備建置在暖江橋兩端，除在興隆街口與源遠路口取締「砂石車行駛禁行路段」，源遠路口將同步取締「闖紅燈」及「直行車占用轉彎專用車道」。設備已完成驗收點交作業，正辦理公告，即日起至六月卅日為宣導期，七月一日開始執法，深夜也沒有空窗期。

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