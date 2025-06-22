基隆罷免林沛祥 路口宣講催票

民進黨基隆市議員和罷團志工在各區路口、市場、廟口宣揚同意罷免。（記者盧賢秀攝）

2025/06/22 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆罷免國民黨立委林沛祥已成案，藍綠昨天各有攻防，民進黨各區市議員和罷團志工串連站路口，呼籲民眾在七月廿六日投下罷免的同意票，下架不適任、親共立委，守護台灣更有力。林沛祥則與民眾黨新聞部主任李文耀，前往安樂市場站路口，展現藍白合作抗惡罷的行動力。

市長謝國樑昨天則表示很遺憾，距離上次他的罷免案只有半年多又要再投票，他相信不分藍綠，這不是基隆市民所樂見的，他會協助讓大家了解林沛祥在基隆做了很多的工作。

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民進黨各區市議員和志工，昨天上午十點在各選區重要路口或市場，包括暖暖街東勢街口、祥豐街、安樂市場和基隆廟口前愛三路口，舉著「同意罷免」、「罷免投同意，反共更有力」等看板，呼籲民眾七月廿六日站出來投下同意罷免票，並發送發面紙、扇子等文宣。

綠營、志工呼籲下架不適任立委

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，在基隆市的七個行政區，昨天都有黨籍民意代表站路口、街講，宣傳大罷免守護台灣的重要性，呼籲民眾一起支持大罷免，讓親共的不適任立委下台。

議員張之豪、陳宜和十多位志工前進安樂市場，張之豪表示，距離投票剩下一個月時間，將進入熱戰期，呼籲民眾要出來投票，衝高投票率。

議員鄭文婷和罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸、「山海公民拆樑行動」領銜人戴璟安和志工，齊聚在廟口前愛三路口宣講，陳青逸和鄭文婷呼籲民眾要出來投下同意罷免票，發揮公民做主精神，終結國會亂象、守護主權。

林沛祥與民眾黨 宣傳不同意罷免

林沛祥昨天一早和李文耀到安樂市場前站路口，向市民朋友宣傳「不同意罷免」，他說，「安樂市場是我的起家厝，我在這裡站了六年，攤販和店家就像家人一樣。」也有民眾與他互動。

林沛祥說，希望基隆作為藍白合作的「示範區」，藍白聯手走進基層，與市民近距離互動、拒絕惡罷，也展現藍白兩黨守護民意的團結態度。

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