北市規劃羽球館 蔣萬安訪巴黎奧運場館

蔣萬安赴巴黎首站參訪Adidas Arena體育館。（北市府提供）

2025/06/22 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安十九日赴法國巴黎市政考察，首站在巴黎副市長Arnaud Ngatcha與駐法大使郝培芝等人陪同下，由巴黎第十八區副市長Mario Gonzalez向一行人介紹Adidas Arena體育館，這也是巴黎為二○二四年奧運興建的場館，我國羽球男雙選手李洋、王齊麟就是在此拿下金牌；蔣萬安說，要借鏡巴黎的規劃、營運模式，做為未來台北市國際羽球館的參考。

「麟洋配」羽球奪金場館

Gonzalez介紹，Adidas Arena有九千個觀眾席，設有利用地熱調節場館內冷熱的節能空調系統，除了供應場館使用外，也能提供周邊社區及商業設施共享能源效益。場館設計也處處體現環保理念，地面選用符合歐盟永續森林標準的木材，座椅使用約七十噸的寶特瓶瓶蓋回收塑料製成，強調永續再利用精神；另設有無聲空間，提供感官障礙或焦慮症發作者舒緩情緒的休息空間，展現對多元族群的友善設計。

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場館周邊另有兩座附屬館，分別規劃為多功能綜合球場與籃球場，皆設有獨立出入口，可於大型活動期間有效分流人潮，平常也開放居民使用，體現與社區共享理念。

蔣萬安說，台北市目前正規劃興建國際級羽球館，希望能借鏡Adidas Arena的經驗，打造多元化使用的運動場地，提升場館的彈性與實用性，他也指示市府團隊，積極與巴黎方面持續交流，深入了解整體規劃與營運模式，作為未來發展的重要參考。

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