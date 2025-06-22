罷免遭攻擊 鷹爸︰愛國不分年齡

2025/06/22 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕大罷免進入第三階段投票衝刺，陸戰、空戰齊發，罷免國民黨立法委員李彥秀的團體「港湖罷秀」昨天邀請「鷹爸」徐柏岳演講，他鼓勵罷團志工跳脫華人教育的階級思維，更有能力對抗統戰手法，並以自身經驗為例，挺身而出加入罷免行列後，常常收到死亡威脅、恐嚇信件，甚至詛咒他的兩名兒子早日戰死、死無全屍，但他不怒反笑，並未照單全收，因為生死也不是一個人說了算，強調「反共、愛國不分年齡」，不要讓變老的壞人去倚老賣老。

徐柏岳表示，台灣處於大罷免的階段，參與過程中發現，華人教育系統透過階級、專制、威權方式，加上惡意攻擊，讓志工在面對許多似是而非的統戰言論和伎倆時受傷，希望透過猶太思維，幫助更多志工們培養生命的智慧，因應惡意攻擊跟抹黑。

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徐柏岳舉例，華人教育強調尊師重道、敬老尊賢，客氣有禮，但有時年紀大的人會倚老賣老，試圖用長者身分斥責志工、出言不遜甚至動手動腳，其實是不對的，「反共、愛國不分年齡，不可以用你的年紀，去否定比你年輕的孩子，展現對於國家的熱情與愛！」

反觀猶太思維，注重的是培養獨立思考的能力，而非輕易相信、盲目接受他人的言行，加諸於己身，先前有人詛咒他兩名軍校背景的兒子早日戰死，他看了不怒反笑，因為對方並不重要、生死也不是一個人說了算，還打趣地說，「祝福我收到了！」提醒要有分辨話語的能力。

「此刻是自由和邪惡的對戰。」他認為，必須拋開階級輩分，改由生命的宏觀思維切入，讓志工能夠勇敢面對後續挑戰，與不同思想或統戰思維交手期間，應對更有力。

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