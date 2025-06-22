苗市親子館明年啟用 設托嬰中心

苗栗市親子館暨友善育兒空間新建工程，斥資2.5億元，施工圍籬近期拆除。（記者彭健禮攝）

2025/06/22 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市親子館暨友善育兒空間新建工程，斥資二．五億元，施工圍籬近期拆除，家長敲碗期待；縣府社會處表示，主體建築已近完工，後續將進場室內裝修，因規劃委外經營，預計明年開幕，提供中苗地區鄉親優質的親子同樂、共學及平價托育空間。

縣府拆除舊議會後棟閒置建築，爭取前瞻基礎建設計畫新建苗栗市親子館暨友善育兒空間，由衛生福利部補助六千萬元，縣府自籌一．九億元，工程於前年四月開工，興建一棟地上三層、地下一層，總樓地板面積共九百二十二坪的大型親子館暨托嬰中心。

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提供75名嬰幼兒收托服務

縣府設計主館大門進入，右側為托嬰中心、左側為親子館。托嬰中心一至三樓分齡規劃托育教室及嬰幼兒活動空間；親子館一至三樓依嬰幼兒需求規劃遊戲活動區、閱覽圖書區、親子課程教室等空間。預計托嬰中心可提供七十五名嬰幼兒收托服務，親子館年度服務九萬人次以上。

工程歷經兩年多，施工圍籬近期拆除，家長敲碗期待。縣府社會處表示，主體建築已近完工，後續室內裝修等工程也已決標，將接續進場施作，因親子館、托嬰中心都將委外由專業團隊營運，預計明年開幕。

頭份后庄托嬰中心 7月底招生

此外，已於去年三月啟用的全縣首座大型親子館「頭份親子館」，經縣議員陳光軒建議利用副館空間增設托嬰中心，以滿足頭份、竹南家長需求，獲縣長鍾東錦支持，歷經一年的變更設計及裝修，設立頭份后庄公設民營托嬰中心，於昨天召開招生說明會，最快七月底可招收六十到七十五名嬰幼兒。

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