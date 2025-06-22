開發多元產品 嘉義苦瓜泡菜鎖鮮味

白玉苦瓜果肉厚實，清脆爽口，適合涼拌生食。（記者林宜樟攝）

2025/06/22 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮是台灣苦瓜主要產地，但苦瓜採收後只有七天的產品生命，農業部農村發展及水土保持署南投分署輔導布袋鎮宏展農場開發多元苦瓜產品，昨新產品「白玉漬物」苦瓜泡菜上市，延續苦瓜產品生命，預計每年可減少浪費超過五百公斤苦瓜，實現農業循環與資源永續。

食農教育 體驗製作苦瓜泡菜

農村水保署南投分署、嘉義縣文化觀光局及嘉義縣嚴選伴手禮協會昨在嘉義市遠東百貨辦理「清涼一夏，夏至好禮市集」，民眾參與食農教育體驗，製作苦瓜泡菜，市集有農產伴手禮、白玉冰棒、火龍果剉冰、冰鎮滷味、永芳鳥仔餅、江山米及虱目魚丸等特產，吸引民眾採購。

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農村水保署南投分署分署長傅桂霖表示，宏展農場具備產銷履歷，以友善土地方式栽種，培育出帶有甜度的品種白玉苦瓜，取名為「布苦苦瓜」，同時推動食農教育，結合農業教育、苦瓜文化、親子互動與美食品嚐，讓參與者能深入了解苦瓜從田間到餐桌的過程。

行銷白玉苦瓜 主打涼拌生食

宏展農場負責人溫偉毅表示，白玉苦瓜較一般苦瓜果肉更厚實，口感爽脆，主打涼拌生食，目前農場售價一公斤一百元，較一般苦瓜一公斤五十元收益更好；由於苦瓜採收後產品壽命僅七天，由農村水保署輔導開發加工品，如白玉茶、白玉冰棒、白金香腸及在高鐵商務艙上架的白玉酥，新產品「白玉漬物」保留苦瓜的脆度及甘甜度，結合梅子做成常溫泡菜，消費者可直接享用或用來煮苦瓜梅子雞湯。

農村水保署南投分署表示，來嘉義縣的遊客可到宏展農場體驗苦瓜DIY手作與苦瓜產地餐桌，再至布袋好美船屋或東石五十分工作室體驗食魚教育，到東石觀光商圈吃海鮮、賞夕陽，感受濱海旅遊樂趣。

長輩開心製作白玉苦瓜泡菜。（記者林宜樟攝）

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