60歲碩士畢業 葉大明袖珍創作展

今年從屏大視覺藝術系碩士在職專班畢業的葉大明花了兩年準備畢業展，圖為「阿嬤的書報攤」作品。（記者羅欣貞攝）

2025/06/20 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕復興美工畢業的葉大明從事貿易工作，但始終未忘情藝術創作，近年到屏東大學視藝系碩士班就讀，六十歲的他今年畢業，即日起至六月三十日在屏東大學屏師校區藝文中心，舉辦「微乎其微—袖珍藝術創作個展」，透過袖珍藝術與熱蠟彩創作，將童年記憶與一九七○至一九九○年代的台灣庶民生活樣貌呈現出來，比指頭小報章雜誌、廚房裡的鍋碗等，精細逼真，令人嘆為觀止。

葉大明個展分為「記憶之微」與「璀璨之微」兩大系列，前者是袖珍藝術，以十一件作品，重現早年台灣庶民生活意象，

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其中「阿嬤的書報攤」攤位上陳列的同一天各大報紙、當期雜誌、電影海報、漫畫大師鄭問的漫畫書等，是他找遍各大圖書館，以全彩攝影翻製下來，再以十二分之一等比例縮小，翻開比指頭還小的雜誌及漫畫書，每頁都有文字和圖像。

「璀璨之微」系列以農村節氣為創作靈感，向指導老師陳燕如副教授習得熱蠟彩技術，他用熱蠟彩與枯木的立體媒材堆疊與流動的特性，描繪四季自然的色彩律動，共約十件作品。

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