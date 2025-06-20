台韓觀光交流會議 明年移師屏東

屏東縣長周春米（左）贈送韓國旅行業協會會長李振錫（右）屏東在地特色伴手禮。（屏東縣政府提供）

2025/06/20 05:30

周春米昨率觀光代表團赴韓出席 邀訪國境之南

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府積極佈局國際觀光市場，縣長周春米昨率屏東觀光代表團前往韓國全羅南道木浦市，出席「第三十八屆台韓觀光交流會議」，大會宣布二○二六年台韓觀光交流會議將移師屏東舉辦，周春米立刻上台邀請韓國朋友明年來屏東，體驗多向度風采，感受氣候溫度、人民與土地永遠多一度的熱情。

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「安妞哈誰呦！」周春米以屏東觀光大使的身分親切向韓國觀光夥伴打招呼，她表示，屏東是一片被陽光寵愛的土地，也是全台唯一同時面臨太平洋、巴士海峽與台灣海峽的縣市，發展出衝浪、浮潛、潛水等海上活動，除有海景，還有海拔超過三千公尺的大武山壯麗山景，以及融合原住民、閩南、客家、新住民等的族群文化。

屏東、小琉球 入選台灣五大秘境

周春米表示，近年來屏東在國際間屢獲肯定，屏東與小琉球一同入選「國家地理雜誌」評選的台灣五大秘境，另外韓國EBS電視台也多次深入報導屏東的生態旅遊與文化特色；誠摯邀請韓國遊客親自來體驗在小琉球與海龜共游、在墾丁國家公園眺望無垠太平洋，或踏入原民部落，感受原住民文化的深度與真誠。

熱帶水果重要產地 黑鮪魚故鄉

周春米也不忘行銷農產品，強調屏東是台灣熱帶水果的重要產地，尤其聞名全台的「屏東愛文芒果」，甜中帶酸，滋味濃郁，深受外國旅客喜愛，屏東東港更是黑鮪魚故鄉，全魚均可料理，腹肉是頂級生魚片，絕對是饕客天堂。

韓國直飛高雄小港機場 只需2小時

周春米還說，對韓國朋友來說，屏東並不遙遠，從韓國搭乘直飛班機至高雄小港機場僅需兩小時，再轉乘巴士約半小時即可抵達，剛好足以讓人放慢步伐，準備好迎接一場療癒身心的旅程。

會中雙方交流發現，不分國內外旅客，縮短旅運時間與改善訂房系統，是提升旅遊競爭力的一大關鍵。屏縣府指出，屏縣旅宿業者已逐步提供線上訂房即時服務；至於縮短旅運時間，以熱門景點墾丁為例，外國旅客搭乘飛機至小港機場，可轉搭9117B機場快線直達墾丁。

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