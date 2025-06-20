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    台東舊站特區 鐵道市集動工

    台東舊站特區最後工區將鐵花路與鐵道間區域打造為鐵道市集。（記者黃明堂攝）

    台東舊站特區最後工區將鐵花路與鐵道間區域打造為鐵道市集。（記者黃明堂攝）

    2025/06/20 05:30

    將鐵花路與鐵道間的樹林草皮區改造 預計明年4月完工

    〔記者黃明堂／台東報導〕占地廿八公頃的台東舊站特區開發近年來分區塊施工，最後一個工區「鐵道市集」昨天動工，由花東基金挹注四千萬元經費，將鐵花路與鐵道間的樹林草皮區改造為鐵道市集，預計明年四月完工，舊站特區將成為兼具運動、休閒、觀光及逛街的黃金地段。

    台東舊站特區開發最後一個工區

    開工典禮由副縣長王志輝、市長陳銘風、縣府建設處長蔡勝雄等人祈福及動鏟。王志輝指出，台東舊站新生路、鐵花路周邊可以說是台東的核心區，承載著不少台東人的記憶，鐵道市集是「舊站特區」開發計畫的最後一個工區、最後一塊拼圖。目前新生公園工區已近完工，透過鐵道市集的落成，舊站特區將正式由歷史記憶場域，轉化為地方創生、日常休憩與產業共構的文化新核心，未來將是一個可以逛市集、聽音樂、看展覽、曬太陽、喝咖啡的地方。

    位特區核心地段 總經費約4千萬

    縣府建設處表示，舊台東車站自二○○一年停駛以來，原有空間歷經多年規劃與重整，轉型為全台少見結合歷史記憶、綠地景觀與公共設施的大型城市更新基地。全區總面積約廿八公頃，近年已陸續完成台東之眼景觀工程、兒童運動公園、歷史建築機關車庫整修、新生廣場等工程，舊站特區內的全民運健館、極限運動場、櫥窗計畫等多項工程正進行中，逐步拼出城市新輪廓。此次開工的「鐵道市集工程」位於特區核心地段，總經費約四千萬元。

    導入棚架、草地步道與創意攤區

    縣政府表示，工程設計保留原鐵道路廊與月台意象，導入棚架、草地步道與創意攤區，未來將成為文創展售、農產小市集、親子活動及展演的全齡共享場域，現有的老樹都將原地保存。

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