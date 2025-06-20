嘉市美館邀請卡 誤植台南市文化局

2025/06/20 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市立美術館舉辦「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」展覽，開幕式邀請卡發生錯誤，內頁主辦單位嘉義市政府文化局長謝育哲職銜竟誤植為台南市政府文化局長；謝育哲昨回應，美術館作業流程疏失，將以此案做為案例檢討，加強內部人員教育訓練，杜絕類似事件發生。

該展覽將於本月廿七日至十月十二日展出，近日館方寄送開幕式邀請卡，內頁印有市長黃敏惠、市府文化局長謝育哲及市立美術館長陳佳琦三人的中英文職銜與姓名，謝育哲職銜被誤植為台南市政府文化局長，英文版本無錯誤；邀請卡照片在網路轉傳，引發民眾熱議，留言「好離譜」。

請繼續往下閱讀...

謝育哲表示，十六日館方發現邀請卡錯誤，立即重新印製，隔天重寄電子邀請卡，並在官方網站、社群媒體貼出道歉啟事，致電來賓致歉；昨晚收到印好的新版邀請卡，今天將重新寄出，嘉義地區來賓部分，將派員親送新版邀請卡並收回錯誤邀請卡。

陳佳琦說，邀請卡設計、製作由委外廠商製作，因展覽期程被壓縮，內部未校對到錯誤，將檢討作業流程；市議員王浩認為，美術館邀請卡竟會搞烏龍，文化局應建立詳細的校對機制，不要再發生類似事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法