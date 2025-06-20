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    二崙分駐所眷舍 將變身文學咖啡館

    二崙分駐所眷舍修復工程將在7月底完工，縣府聽取地方建議將活化成為文學咖啡館。（記者黃淑莉攝）

    二崙分駐所眷舍修復工程將在7月底完工，縣府聽取地方建議將活化成為文學咖啡館。（記者黃淑莉攝）

    2025/06/20 05:30

    7月底修復完工 優先委託在地創業者經營 舉辦講座 培育文學人才

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕二崙分駐所眷舍修復工程將在七月底完工，縣府昨天辦理工地展，邀請地方民眾、學生參觀認識文化資產及聽取建議。雲林縣府文化觀光處長陳璧君表示，二崙有多位知名文學家，完工後將變身文學咖啡館，舉辦文學講座，為地方培養更多文學人才。

    保留榫接工法 融合古今工藝

    陳璧君指出，二崙分駐所舍眷在一九三○年興建，原為二崙派出所所長宿舍，二○一五年公告為雲林縣歷建史建築，二○二三年十二月啟動修復工程，工程涵蓋一樓木造日式宿舍及一座附屬磚造建築，總經費約二二○○萬元。

    建築師黃棟群表示，配合基地外圍中興路人行步道整建與台電電力地下化工程，本次修復同步進行地坪墊高與暗管預埋等作業；整體修復過程融合傳統工法與現代技術，包含補強原貌磚造基礎為RC連續基礎、調整壁體結構避免坍塌等，並保留傳統榫接工法如蛇頭對接、金輪繼、台持繼、隅留枘差等，體現古今工藝融合的精神。

    二崙鄉長鍾東榮表示，過去二崙分駐所眷舍閒置期間，成為地方髒亂點，修復後將成為地方亮點，他與二崙出身的多位文學家都有連繫，他們都表達很樂意回鄉奉獻，期待未來多舉辦文學講座，為地方注入文學氣息。

    可串接附近故事館、圖書館

    昨天聽取工程進度及地方建議後，雲林縣長張麗善表示，二崙是文學家宋澤萊、鍾文音、季季的故鄉，他們在文學殿堂很有名及成就，希望能藉由他們的文化底蘊及知名度帶動地方文學，進而培育更多文學人才。

    陳璧君指出，經與地方溝通委外經營會以在地創業者優先，並結合文學、教育、藝術及咖啡，讓這棟歷史建築打造成為文學咖啡館，串接附近的二崙故事館、二崙圖書館成為一條文學軸帶，進而成為地方的文化觀光亮點。

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