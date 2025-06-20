花蓮種小米阻鳥危害 防鳥網將納補助

2025/06/20 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農業部花蓮區農改場輔導部落改善小米種植技術，昨在光復鄉馬太鞍部落開班，舉辦部落原力學堂。場長楊大吉說，小米是台灣原住民傳統作物，但是目前全台面積不到一百公頃，近年花改場協助馬太鞍部落成功復育小米，透過輔導部落農民走機械化種植、經濟栽培的同時，也能兼顧文化保存，未來也盼進入營養午餐市場。

由於部落族人仍保有小米珍貴種原，透過農業部種苗改良繁殖場、花蓮農改場等單位幫忙蒐集種原、保種及復育，輔導部落重新把小米種回土地，在光復鄉的瑪布隆農場就種植花蓮許多小米品系，花蓮農改場昨在瑪布隆農場舉行「找回原力—部落原力學堂」小米栽培管理班，不僅馬太鞍部落的農民參加，還吸引卓溪鄉卓清部落的布農族人來觀摩。

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針對小米成熟期最容易發生的鳥害，瑪布隆農場主人柯春伎現場示範防鳥網的架設訣竅、分享鳥網使用注意事項。柯春伎說，記得要時常確認鳥網有沒有破洞、網子與地面接縫處不能有缺口，確保鳥類無法鑽入；農糧署東區分署技正余宣穎也說，防鳥網補助預計今年下半年納入補助項目，可望開放申請。

為解決農村缺工，台東農改場介紹小米省工機械，包括紙穴移植機、播種機、除草機、收穫機等，都能提升小米種植效率；農業部種苗改良繁殖場則介紹小米保種體系建立及栽培管理，也教導農民選種、採種及種子調製保存等技術竅門。

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