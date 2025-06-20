花蓮發13萬個防災包 沈伯洋：納稅人付的

花蓮縣政府花了6700萬元購置防災避難救護包，發給13萬個家戶。（記者王錦義攝）

2025/06/20 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府耗資六千七百萬元發放十三萬個家戶防災避難救護包，日前疑在官方臉書酸「黑熊學院」防災包引發議論，縣長徐榛蔚昨在發放記者會中強調，預算是去年通過今年執行，做這個不會有政治考量，有人以小人之心度君子之腹，從去年開始然後一直往前推動，希望再一次提升花蓮防災意識。

徐榛蔚稱發放無政治考量

縣府臉書開箱防災救護包加上內含的三角巾、滅菌紗布塊，預算價格每個約五百元，縣府臉書還特別標註「花蓮鄉親○元、認同花蓮免一三八○」，遭民眾質疑暗酸民間防災組織黑熊學院。創辦人之一、民進黨立委沈伯洋說，他在黑熊沒有職位但仍可說明，這使用的品質是台灣製或日本製，不是中國淘寶貨，長期以來許多人不斷造謠，看到外觀照片和黑熊學院照片類似，就說怎麼賣那麼貴。

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沈伯洋說，花蓮縣政府對於政府財務有誤解，這些東西進貨、包裝、發送民眾不用錢嗎？是納稅人付的啊！用○元給民眾竟然敢講是完全免費的，納稅人的錢算什麼？裡面陳列的商品只是一般防災，和黑熊商品內容完全不搭嘎，故意以此方式政治攻擊黑熊學院。

沈指攻擊黑熊防災包想移轉大罷免

沈伯洋說，從中國開始懲戒黑熊學院，到台灣政治人物、粉專不斷造謠黑熊學院，因為黑熊不斷告訴大家如果災難來臨該做什麼準備，有好的心防才有好的民防，好的民防才會有好的國防，中國最害怕是這件事，而國民黨最害怕的是討論這件事，最怕這種一般性公民力量，順便也想移轉大罷免的焦點。

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