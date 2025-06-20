花蓮拆危樓推中央延宕 內政部：2.7億代拆

花蓮市馥邑京華社區去年0403地震成為危樓，至今未拆。（民眾提供）

2025/06/20 05:30

藍營要求中央儘速拆除馥邑京華 國土署指全力協助

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮有地震災民出面陳述危樓至今未拆遭縣府、國民黨強力回擊，以結構特殊個案把拆除工作推給中央，國民黨花蓮縣黨部昨發文嗆內政部延宕；內政部國土署發新聞稿澄清，指縣府因人力、專業能力與經費不足等原因，拒絕自行辦理拆除作業，並多次函請中央協助，國土署今年一月同意以專案方式代辦拆除，拆除經費約二．七億元，中央已全力支持協助並無延宕。

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國土署一月同意以專案方式代辦拆除

國民黨花蓮縣黨部昨指出，馥邑京華是由內政部國土署負責分工合作代辦拆除工程，白紙黑字清清楚楚的公文，請問是誰還沒來進行拆除的工作？國民黨強力批評國土署拆除進度零並呼籲，要求內政部立即履行職責，儘速拆除馥邑京華。

不過依據《建築法》第八十一條規定，縣府對傾頹或朽壞而有危害公共安全建築物，限期命拆除，逾期未拆者，得強制拆除。另依《中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法》規定，地方政府辦理搶險措施，是指災害現場危險建築物、工作物拆除及對公共設施有危害障礙物或漂流物的移除。花蓮縣府也在地震發生後兩個月內完成十七棟危險建物拆除作業。

內政部國土管理署新聞稿指出，馥邑京華社區第一時間雖全部建物被張貼紅色危險標誌，但僅Ａ棟符合強拆條件，考量地下室結構相連，難以單獨拆除等工程困難因素，經建築師公會組成專案團隊深入鑑定，建議全面拆除。評估報告去年八月送花蓮縣政府，並請縣府依照權責，比照○四○三地震其他拆除案件辦理。

縣府因人力、專業能力與經費不足等原因拒絕自行辦理本案拆除作業，並多次函請中央協助，今年一月同意以專案方式代辦拆除。國土署指出，地震過後，協調各類技師投入勘災及緊急評估工作，後續更透過受災戶租金補貼、弱層補強補助、都市更新及危老重建等政策，給予民眾必要協助。中央一直以同理心處理各項包括家園重建及補強，讓受災民眾儘速回歸日常。

議員籲勿將政黨利益置於民眾需求之上

縣議員楊華美說，迄今仍有不少災民未能返家，國民黨漠視受災戶大樓仍未拆除的事實，災民發表心聲卻遭縣府發新聞稿說政治操弄，還被縣議會國民黨團指控為綠營、罷團側翼。災民不是政治工具，更不該設計劇本讓災民檢討另一群災民。區域立委帶頭操作對立，將政黨利益置於民眾需求之上，實非花蓮人之福。

花蓮市馥邑京華社區去年0403地震成為危樓，至今未拆，災民反應後遭縣府、國民黨強力回擊。（民眾提供）

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