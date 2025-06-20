宜縣營養午餐違規罰金 下學年調高

宜蘭縣學校營養午餐，業者違規記點罰則過低，縣府下學年度將調高。（資料照）

2025/06/20 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣學校營養午餐屢出包，縣教師工會卻發現，縣府對業者違規導致供餐出現安全問題時，違規記點罰則僅每點一元乘以供餐人數，但宜縣供餐人數，多數學校都未及五百人，罰金過低。縣府教育處回應，已修正相關規定，每點將處罰二千元，下學年度上路。

每點僅一元乘供餐人數罰金過低

宜縣國中小學免費營養午餐，這幾年狀況相當多，曾有八十多名師生食物中毒，雞翅有毛、麵包發霉、雞腿不熟等，近期更有高麗菜有柴油味，相當誇張。縣教師工會表示，確保營養午餐安全與品質，是縣府與學校義不容辭的責任，透過嚇阻力的罰則，是重要政策工具。

請繼續往下閱讀...

工會指出，依據宜縣學校營養午餐違規記點罰則，長年維持每點一元乘以供餐人數的規定，但縣轄超過四分之三學校，用餐人數不及五百人，廠商違規罰則相當低，與相鄰縣市比較，花蓮縣每點罰五百元、新北市罰二千元、台北市罰二二○○元，基隆市一萬至十萬元，宜縣現有規定令人質疑維護學童食安的誠意。

工會籲提高 教育處調整每點罰二千

工會呼籲學童食安不能兒戲！請縣府檢討違規僅「一元記點」的規定，提高記點罰金額度，請將每點罰則提高至足以產生嚇阻作用的金額，同時定時公布廠商違約裁罰資訊，共同監督午餐食品安全。

縣府教育處表示，每點一元的規定是依據以前的契約範例延續，已行之多年，縣府與廠商合約已到期，針對罰金過低情形，縣府早就在做檢討，下個學年度就會修正調整，目前的方向每記一點罰款二千元（不乘以學生數），同時也會加強食安要求與稽查，減少食安問題的發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法