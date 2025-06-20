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    產專區首件 「南港新都」公辦都更案簽約

    台北市長蔣萬安（中）見證下，住都中心董事長李四川（右）與宏匯公司董事長許崑泰（左），正式簽署出資暨實施都市更新契約。（記者孫唯容攝）

    台北市長蔣萬安（中）見證下，住都中心董事長李四川（右）與宏匯公司董事長許崑泰（左），正式簽署出資暨實施都市更新契約。（記者孫唯容攝）

    2025/06/20 05:30

    宏匯公司獲最優申請人 將規劃兩棟住宅大樓 一棟社宅與辦公空間

    〔記者孫唯容／台北報導〕南港產專區首件招商公辦都更案「南港新都」，由台北市住宅及都市更新中心（住都中心）評選出宏匯股份有限公司，獲得最優申請人資格，昨舉行正式簽約儀式。台北市長蔣萬安致詞時表示，南港未來會是蛋黃中的蛋黃，「自己也想搬到南港，但是房價不是一般人可以負擔的。」

    投資金額逾70億 預定2029年開工

    住都中心指出，「南港新都」基地位於南港區重陽路二六三巷以西、重陽路以南、重陽路一六六巷以東及興南街以北所圍街廓的中央，面積達二九二八．二坪，是台北市稀有大面積土地。

    南港產專區 有8個公辦都更案

    「南港新都」將規劃兩棟卅層住宅大樓，及一棟三層樓社宅與辦公空間，預估回饋社會住宅約廿戶，投資金額約七十億元以上，總銷售金額達一百五十億元以上，預定二○二九年開工、二○三三年完工。

    昨在台北市長蔣萬安見證下，住都中心董事長李四川與宏匯公司董事長許崑泰，正式簽署出資暨實施都市更新契約。蔣萬安指出，目前南港產專區已有十六個民辦都更案，八個公辦都更案，其中兩案由北市住都中心擔任實施者，另外一案將於明年開始招商。

    黑鄉變潮城 蔣萬安︰我也想搬來

    蔣萬安表示，「南港新都」象徵南港從過去的工業區的「黑鄉」翻轉成為「潮城」，近年的發展各界有目共睹，從南港機廠社宅、東明社宅、台北流行音樂中心、南港軟體園區、國家生技園區、南港展覽館、金融園區以及南港LaLaport，未來將規劃有四．四八公里的人行立體連通道，串連整個地區，南港未來會是台北蛋黃中的蛋黃。

    「我一直很希望有機會可以搬來南港」蔣萬安說，「我很想搬過來，也很希望能成為李彥秀委員選區的里民，不過這邊的房價可能也不是一般人能負擔」，想見南港未來發展無可限量。

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