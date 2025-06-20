反彰縣豬糞尿處理中心 居民要求撤案

西勢里長蔡福助（左二）及芳苑反火葬場自救會成員在內近20人前往縣府廣場抗議，高喊「撤案」口號，並表達反對該案與芳苑火葬場。（記者張聰秋攝）

2025/06/20 05:30

溪湖鎮西勢里民要求訴訟判決前不得開發 縣府：招標照常

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府將於廿五日進行「彰化縣畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心BTO（Build-Transfer-Operate，興建轉移營運）招標案，基地位於溪湖鎮西勢里，引發地方反對，西勢里長蔡福助昨率十多位民眾赴縣府抗議，要求在行政訴訟結果未出爐前，縣府不應強行招標，否則將號召更大規模抗議。對此，縣府指出，招標照常，日後行政法院裁決結果要求做環評，則依判決結果辦理。

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在中央經費挹注下，縣府規劃於溪湖鎮西勢里國有地特定農業區的農牧用地，設置畜牧糞尿處理中心，面積約一．二九公頃，預計可處理約六萬頭豬的糞尿，主要收受方圓三公里內畜牧場的廢水，收集量能約每天六○○公噸。

昨天蔡福助與在地居民齊聚縣府廣場抗議設置糞尿處理中心，持抗議標語高喊「撤案」。

蔡福助指出，本月初在地居民連名向行政法院對縣府與環境部提出行政訴訟，該開發案依法應辦理環境影響評估。依《環境影響評估法》處理農業廢棄物設施、基地面積超過一公頃且涉及有機污泥須做環評。但縣府回覆此案為「電業綠能」用途，因此免評，引發居民質疑有規避之嫌。在訴訟結果出爐前，他們主張縣府不得推動後續開發程序。

縣府：依法無須辦理環評

縣府則表示，該案主要目的在於集中妥善處理畜牧糞尿，並採用資源化方式，依《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》等相關法條規定，免依《廢棄物清理法》辦理再利用程序，亦不屬於《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準》所列的再利用機構，依法無須辦理環評。

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