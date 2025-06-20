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    埔里大排驚見「陰陽河」 環局溯源追查

    南投埔里鎮重要大排水溝杷城排洪道，出現大量黃濁泥水流入大排，形成「陰陽河」引發居民關切。（民眾提供）

    南投埔里鎮重要大排水溝杷城排洪道，出現大量黃濁泥水流入大排，形成「陰陽河」引發居民關切。（民眾提供）

    2025/06/20 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮重要大排水溝杷城排洪道，遭人發現有大量黃濁泥水流入大排，形成「陰陽河」現象，南投縣環保局獲報與埔里鎮公所前往追查，雖在泥水區域方圓一公里發現建築工地，但未有滲漏情況，後續交由公所排水權責單位溯源，如查獲行為人，可依水污染防治法最高處三百萬元罰鍰。

    埔里鎮杷城排洪道，是鎮上重要排水與景觀設施，過去河道旁可見居民三三兩兩在洗衣坑內洗衣服，現在河道內仍保有親水設施，成為埔里鎮與水共存的文化體現，惟今卻有民眾發現大排支流出現大量黃濁泥水，導致排洪道淪為「陰陽河」。

    環保局表示，昨獲報已偕同埔里鎮公所前往稽查，雖在泥水區域方圓一公里發現二處建築工地，但入內檢查並未發現有泥水滲漏情況，由於當地排水權責機關為公所，現已委請公所依據市區下水道系統進行溯源，如查獲行為人，就能依水污染防治法處三萬至三百萬元罰鍰。

    埔里鎮公所說，經聯合稽查，研判可能是工地施工排放污水所致，但確切污染源還需根據市區下水道路線，以及周邊營建施工地點做過濾釐清，公所會持續清查，如發現污染源就會移請環保局裁罰。

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