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    南投貓羅溪 首設巴氏銀鮈庇護池

    受棲地喪失、極端氣候等影響，巴氏銀鮈已是瀕臨絕種保育類野生動物。 （台中市野生動物保育學會提供）

    受棲地喪失、極端氣候等影響，巴氏銀鮈已是瀕臨絕種保育類野生動物。 （台中市野生動物保育學會提供）

    2025/06/20 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕瀕臨絕種保育類野生動物「巴氏銀鮈」，在南投縣烏溪支流貓羅溪尚無適當庇護場域，林保署南投分署昨與南投德安啟智教養院等單位合作，首度在院區生態池打造庇護池並放養，透過貓羅溪域外生態復育，就近守護巴氏銀鮈，甚至可借助院生對動物的照護，提升其專注力與責任感，開創保育與社福跨界雙贏新模式。

    院區生態池放養 創保育、社福跨域合作

    林保署南投分署表示，巴氏銀鮈受棲地喪失、極端氣候等壓力，僅存於烏溪流域中下游及其支流貓羅溪，族群存續日益險峻，過去串聯第三河川分署與台中市野生動物保育學會資源，已成功在台中市建置三處巴氏銀鮈庇護池。

    考量南投境內烏溪支流貓羅溪水系尚無適當庇護場域，經過評估與媒合下，發現貓羅溪畔的德安啟智教養院內生態池具備庇護可行性，且教養院也願意提供場地與院生人力，不僅可提升就近救援與保育量能，院生參與魚隻照養，還可提升專注力與責任感，可望成為保育結合社福的嶄新合作典範。

    南投分署長李政賢說，巴氏銀鮈保育需與水利單位、地方政府、保育團體與民間機構多方努力，短期可透過搶救與庇護進行保育，但長期仍需從根本的棲地復原做起，未來將持續滾動檢討保育策略，為瀕危物種創造生存希望。

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