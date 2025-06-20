工藝中心「漫活」展 體驗創作慢節奏

台灣工藝研究發展中心「漫活」主題展開跑，「漫」展區展現一件1600片的回收陶片大型裝置藝術。（工藝中心提供）

2025/06/20 05:30

超過30組品牌與創作者 推出「漫．蔓．慢」三部曲展覽

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投草屯鎮台灣工藝研究發展中心（簡稱工藝中心），今起舉辦「漫．蔓．慢」工藝漫活主題展，透過慢活（SLOW）結合樂活（LOHAS）概念，推出「漫．蔓．慢」漫活三部曲，其中利用一千六百片回收陶片的展品，展現感官鬆動的「漫」活理念，另有聚焦科技與永續的「蔓」科技展區，以及邀請工藝家創作的「慢」展區，讓民眾體驗工藝的慢節奏，展期至明年三月一日。

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利用陶片光影 形成互動場域

工藝中心指出，去年為工藝中心七十週年，此次展覽以「工藝70＋1」為核心主軸，匯集超過卅組品牌與創作者，推出「台灣工藝季」系列主題展，提倡「漫活SLOHAS是樂活事」，即為結合在地慢活（SLOW）與樂活（LOHAS）生活態度。

策展人王俠軍以「漫」、「蔓」、「慢」三部曲策畫展覽空間，首先以「漫」揭開序幕，從展區大型陶片懸吊裝置開始，作品直徑達七公尺、由一千六百片回收陶片構成，該裝置藝術透過電腦精密計算懸掛點與重量分布，並由十多名團隊成員現地安裝完成，運用光線穿透陶片縫隙，漫溢於地面投射動態光影，形成一座與觀眾互動的流動場域。

聚焦AI科技與永續接軌

之後進入「蔓」科技與永續的共構根系展區，該區聚焦科技與永續的交匯，涵蓋AI生成設計、參數化建模、3D列印等技術應用，區內還有永續主題展，例如「中寮之藝︱自然染與社區共創」、「漫竹生活︱竹基材永續產品」，以及「二次運球︱球類回收再設計」等案例，展現台灣工藝與永續接軌。

體現「感受值得慢」精神

最後則抵達「慢」展區，該區邀請工藝家現地創作，讓民眾體驗工藝的慢節奏，體現「創作的速度可以快，感受的速度值得慢」的精神，目前陶藝家陳瓊茹的作品已經完成，後續將有更多藝術家，展示更多作品的創作過程。

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