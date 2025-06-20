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    斥資8900萬 頭份游泳池轉型運動館動工

    苗栗縣頭份市立游泳池因老舊停用多時，將整建轉型為複合式全民運動館，規劃羽球、桌球、健身等空間，工程昨天開工。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣頭份市立游泳池因老舊停用多時，將整建轉型為複合式全民運動館，規劃羽球、桌球、健身等空間，工程昨天開工。（記者彭健禮攝）

    2025/06/20 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市立游泳池因老舊停用多時，苗栗縣政府、頭份市公所合作，以總經費八千九百萬元整建轉型為複合式全民運動館，規劃羽球、桌球、健身等空間，昨天由縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、頭份市長羅雪珠等人主持動工儀式，預計明年三月完工。

    頭份市立游泳池於一九九九年啟用後，曾是市民夏日戲水消暑、游泳教學和家庭活動的重要據點，但隨著建築逐漸老舊，內部設施亦無法滿足市民多元需求，又受疫情重創泳池營運，承攬業者於二○二○年申請提前解約閉館。

    頭份市公所爭取活化，並考量全民運動館趨勢，提出「頭份市立游泳池整建轉型複合式全民運動館工程」，苗縣府同意補助五千五百萬元，公所自籌三千四百萬元，總計八千九百萬元整建。

    設計監造單位簡報指出，游泳池總樓地板面積約四百六十六坪，將拆除看台並填平泳池等設施，重新裝設空調及照明設備，以匯動、共融主軸，轉型為多功能場館，規劃標準羽球、桌球、健身及休閒等場域，可串聯周邊網球場、槌球場及籃球場等，打造全齡化健康生活圈，預定明年三月完工。

    鍾東錦表示，他甫接任縣長時，竹南運動館正在興建，接續在苗栗和苑裡推動全民運動館，唯人口最多且年輕化的頭份市，卻苦無適當用地而未能興建全民運動館，他後來與前縣長徐耀昌和頭份市長羅雪珠研商後，認為市立游泳池地處頭份黃金地段，偌大建物閒置實在可惜，經溝通協調，由公所提出這項整建轉型工程計畫，期許運動館啟用後，鄉親能善加利用。

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