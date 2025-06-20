豪雨釀災 泰安象鼻村道路今搶通

中象道路落石大，如一輛小客車大小。（楊惠福提供）

2025/06/20 05:30

18日強降雨夾雜冰雹 村長說連颱風都沒這麼嚴重

〔記者彭健禮／苗栗報導〕受到午後強對流雲系發展影響，苗栗縣泰安鄉象鼻村十八日下午遭遇強降雨並夾雜冰雹，導致多條村道發生落石坍方，幸好沒有造成人員傷亡，其中中象道路、梅象道路、士象道路中斷，象鼻村長楊惠福無奈的說「過去連颱風都沒這麼嚴重！」鄉公所昨天派員進場全力搶通，今（廿）日車輛可正常通行。

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公所動員人力與機具 啟動搶修

據交通部中央氣象署統計十八日雨量，截至當天下午五時，泰安鄉為全台降雨量最高地區，累計雨量高達一百二十七毫米。

泰安鄉公所表示，受十八日豪雨影響，鄉內多處道路發生落石及坍方，影響通行安全。受影響路段包括象鼻至梅園沿路、大安道路象鼻吊橋旁、中象道路靠象鼻岔路，及麻必浩五八○林道等路段，可說重創通往象鼻、梅園、士林村的道路。公所獲報後立即啟動搶修機制，動員人力與機具全力清理，今天車輛可正常通行。

中象道路落石大 一輛小客車大小

象鼻村長楊惠福指出，村內多條道路因大雨出現落石與土方坍塌。其中，中象道路部分路段落石體積巨大，約有一輛小客車大小，完全阻斷通行；永安部落中支線路段則因地基掏空，也無法通行。

「過去連颱風都沒這麼嚴重！」楊惠福表示，所幸並無人員傷亡，已第一時間通報泰安鄉公所，請求派遣人員與機具進行道路搶通與復舊，盼能儘速恢復交通與村民生活安全，也請往來村民行經時要小心注意。

此外，一名五十一歲陳姓男子於十八日下午前往三灣鄉水漾露營區附近的中港溪釣魚時，也因上游強降雨，溪水突然暴漲而受困沙洲。苗栗縣政府消防局獲報後，派員前往救援，以拋繩槍協助，成功將男子救上岸。

中象道路發生落石。（楊惠福提供）

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