員工抗議薪資給付不完全 佳格食品：今協商

佳格企業工會成員，在大園廠前抗議資方薪資給付不完全。（記者周敏鴻攝）

2025/06/20 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕佳格食品企業工會成員昨於公司在桃園市大園廠召開股東會時，場外抗議「佳格公司大賺錢，薪資給付不完全」；工會副理事長王逸翔說，資方積欠員工超過百萬元加班費，「應負擔起國民品牌應有的模範。」

佳格回應，員工薪酬、獎金、勞健保等計算，都符合法令規範，針對工會訴求已多次討論，今將再度協商，會抱持正面態度，傾聽員工心聲，並持續與工會協商，期能儘快達成共識及讓公司、員工、利害關係人等多方皆贏的解決之道。

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年資近四十年的員工賴進財表示，佳格數十年來，固定於每年農曆春節、六月會各發放一筆一個月工資的春節與年中獎金，應具經常性與勞務對價性，應被認定為工資，因此，加班費、退休金都應計算進去。

王逸翔說，員工們為了加班費，與資方歷經兩年多溝通，卻被頻頻拖延，已有六十六名會員委託工會透過訴訟追討加班費，佳格為上市公司，卻剝削勞工權益，盼資方負起國民品牌應有的風範。

市府勞動局勞動條件科官員表示，工會所指的獎金非臨時起意，且與工作無關，若已納入勞資雙方的勞動契約中，一般認定屬工資，涉及勞工的加班費權益，佳格應妥善處理。

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