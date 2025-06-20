蘆竹坑子溪單車道 民怨標示不清

民眾希望坑子溪水岸自行車專用道標示清楚。（記者周敏鴻攝）

2025/06/20 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區桃園機場捷運A10山鼻站下方空間長期閒置，鄰近坑子溪水岸自行車專用道的路線又標示不清，降低民眾前來騎車體驗的意願，市議員錢龍、山鼻里長張寶龍建議市府改善，打造為捷運、公車與自行車路網交會的綠色休憩場域。

市府水務局長劉振宇表示，自行車道標示不清的部分已經改善，後續將與蘆竹公所規劃坑子溪畔綠地活化利用；蘆竹區長李岳壇說，將檢討改善區內的自行車專用道，強化沿線綠地，吸引喜愛騎車的民眾前來運動。

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坑子溪水岸自行車道全長約三．五公里，可以串接附近景點如坑子溪、大古山休閒農業區與五酒桶山步道，但議員錢龍說，多處路線未標示或標示不清，可能讓民眾對辨識地點、方向產生困擾，也潛藏交通安全風險；而坑子溪到山腳橋間有自行車專用道，卻雜草叢生，景觀不佳，易成為治安死角，建議市府規劃、整理自行車道兩側綠地、做好指標及導覽設施，提升整體遊憩價值。

錢龍表示，五月間副市長王明鉅率市府團隊、蘆竹公所人員與張寶龍等人，實地勘查機捷A10站橋下閒置空間，盼能活化利用，成為捷運、公車與自行車路網交會的綠色休憩場域。

民眾希望坑子溪水岸自行車專用道周邊綠地景觀也能強化。（記者周敏鴻攝）

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